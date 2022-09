Politiskytingen i Knarvik: Skjøt to ganger

En mann i 20-årene ble natt til fredag forrige uke skutt av politiet ved inngangen til legevakten i Knarvik. Politiet skjøt først et varselskudd, deretter et skudd som traff mannen i beinet. opplyser Spesialenheten for politisaker til Avisa Nordhordland.

Foruten mannen som ble skutt var det to politifolk og to ambulansearbeidere til stede, ifølge avisen. Alle disse er avhørt og mannen som ble skutt er løslatt av politiet.