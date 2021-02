Politiskytinga i Bergen: Fekk forsvarleg helsehjelp før hendinga

21. desember i fjor vart Morten Michelsen skoten av politiet i Ibsens gate i Bergen. 39-åringen fekk tre skot i overkroppen.

Natt til 22. desember vart han erklært død på Haukeland sjukehus.

Berre timar før hendinga vart Michelsen skriven ut frå Sandviken psykiatriske sjukehus i Bergen. Fylkeslegen opna tilsyn mot sjukehuset etter skytinga, for å undersøkje om mannen fekk forsvarleg helsehjelp før hendinga.

No er rapporten frå Statsforvaltarens tilsyn klar. Den slår fast at Michelsen fekk forsvarleg helsehjelp.

– Han vart teken imot, vurdert og følgd opp av kvalifisert helsepersonell. Vilkåra for innlegging på tvungent psykisk helsevern var ikkje til stades, skriv fylkeslege Sjur Lehmann i ei pressemelding.

Vart gjort vurderingar

Det var Bergens Tidende som omtalte tilsynsrapporten først.

Lehmann skriv vidare at den avdøde formidla ønskje om vidare behandling, men at han ikkje ville vera innlagd i julehelga.

– Det vart gjort vurderingar av om han kunne vere til fare for seg sjølv eller andre før utskriving, men det var ikkje noko som tilsa ein akutt, høgare risiko, skriv fylkeslegen.

Spesialeininga for politisaker etterforskar sjølve skytinga. Fire politibetjentar som var direkte involverte i hendinga har status som mistenkte og har vore til avhøyr for å gi sin versjon av kva som skjedde i leilegheita i Ibsens gate.

Sjølv tok avdøde lydopptak av heile hendinga, som Spesialeininga har samla inn som dokumentasjon i saka.

SKOTEN AV POLITIET: Morten Michelsen. Foto: Privat

Har forståing

Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for foreldra til den avdøde 39-åringen.

– Dei er gjort kjende med rapporten og har lest vurderingane. Etter omstenda har dei forståing for konklusjonen. Dei reagerer meir på at sonen i realiteten ikkje hadde noko godt tilbod å gå til, seier Ottesen til BT.