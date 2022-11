Politisk talent vurderer comeback i KrF

Joel Ystebø opnar for å komma tilbake i politikken, melder BT. I april varsla han at han trekte seg. Han kritiserte at KrFU godtar sjølvbestemt abort då han i september gjekk av som nestleiar. Bergen KrF er no ute av byrådet og står utan toppkandidat til lokalvalet.