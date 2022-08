Politimeld etter ulovleg laksefiske

Statens naturoppsyn tok tysdag to personar på fersken då dei dreiv med ulovleg laksefiske på Stord i Sunnhordland. To garn på 30 meter kvar vart tekne inn og det var laks i begge garn. Dei to personane blir politimeld, melder Miljødirektoratet.