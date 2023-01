Politimann saksøker Vest politidistrikt

Ein politimann i Austevoll som fekk sparken i haust går no til retten for å få jobben tilbake. Det skriv TV 2. Advokaten hans meiner oppseiinga er ugyldig fordi det kom som gjengjelding på varsling. I stemninga til Hordaland tingrett kjem det fram at betjenten mellom anna varsla om mobbing, ulåst våpenskap og fleire forhold knytt til manglande tryggleik ved stasjonen. TV 2 har vore i kontakt med politidistriktet som viser vidare til Justisdepartementet. Dei vil ikkje kommentera saka på noverande tidspunkt.