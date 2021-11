En mann i 30-årene skal i vår ha sparket og slått en mannlig kollega i en leilighet i Bergen.

Volden skjedde i 4-tiden om natten.

Mannen skal ha slått kollegaen gjentatte ganger med knyttet hånd. I tillegg skal mannen ha slått, sparket og klort.

Manen skal også ha også presset «en eller flere fingre inn mot øyeeplet» til kollegaen, ifølge tiltalebeslutningen.

Kommunikasjonsrådgiver Gry Halseth bekrefter at mannen er ansatt i Vest politidistrikt.

Suspendert fra stillingen

Mannen har vært suspendert fra stillingen sin siden mai, ifølge Halseth. Hun ønsker ikke å oppgi hvilken stilling i politiet mannen hadde.

Han er også tiltalt for å flere ganger ha sagt at han skulle «drepe» kollegaen under hendelsen. I tillegg uttalte han også «jeg skal knuse skallen din» til kollegaen.

En kvinnelig politistudent og kollega på tidspunktet var også til stede under voldshendelsen. Mannen som ble angrepet, var veileder til politistudenten.

Kvinnen måtte bruke fysisk makt overfor mannen under hendelsen.

Hendelsen utløste frykt også hos kvinnen, og mannen er tiltalt for å ha krenket «freden» hennes etter straffelovens paragraf 266 om hensynsløs atferd.

Kan miste jobben

Advokat Alexander Gonzalo Sele forsvarer mannen. Den tiltalte politimannen erkjenner ikke straffskyld, men ønsker å ta stilling til hendelsen i retten.

FORSVARER: Alexander Gonzalo Sele forsvarer den tiltalte mannen. Mannen ønsker ikke kommentere hendelsen før han møter i retten. Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Jeg har snakket med min klient, og han ønsker å forklare seg i retten. Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier han.

Dersom mannen blir dømt, mister han også sin stilling i politiet, ifølge tiltalen.