Politikvinne stilte med pistol i beltet under skolebesøk

Fredag i forrige uke fikk tiendeklasse ved Osterøy ungdomsskule, like øst for Bergen, besøk av politiet i en skoletime. Besøket hadde vært planlagt lenge som del av skolens kriminalitetsforebyggende samarbeid med det lokale lensmannskontoret.

Tema for besøket var rus. Men det var helt andre ting elevene snakket om i etterkant.

– Oppdaget pistolen da jeg satte meg

– Jeg kom inn i klasserommet etter at politikvinnen var begynt å gjøre seg klar. Min plass er helt fremst. I det jeg setter meg ned, ser jeg pistolen som er festet i livet hennes, forteller Tia Dilara Lona Altinpinar (15).

Både hun og kjæresten, som går i samme klasse, reagerte sterkt.

– Det føltes veldig ukomfortabelt og ubehagelig, selv om hun er politi. Dette var et besøk i et klasserom, hun kunne ha latt pistolen ligge igjen i bilen utenfor, sier tiendeklassingen.

En annen elev skal ha spurt politikvinnen om hvorfor hun hadde pistol på seg, og ifølge Tia var svaret at hun var pålagt å bære våpen.

Politiet er midlertidig pålagt bevæpning på grunn av PSTs vurdering av trusselsituasjonen mot Norge fra ekstremister. Den foreløpig siste tillatelsen gjelder fra 1. mai og åtte uker frem.

Les tilsvar fra politiet lenger nede i artikkelen.

REAGERER: 15 år gamle Tia Dilara Lona Altipinar (t.h.) og moren Elin Hege Lona syns begge det var unødvendig av politikvinnen å stille med våpen under skolebesøket i forrige uke. Foto: Valentina Baisotti / NRK Hordaland

La bilde ut på Twitter

15-åringen tok bilde av politikvinnen for å vise sin mor, Elin Hege Lona, som er lokalpolitiker og sjettekandidat på stortingslisten for SV i Hordaland.

Hun reagerte med forferdelse på det hun fikk se.

– Jeg har ingen forståelse for at det skulle være nødvendig å bære våpen i et klasserom. Etter det jeg har blitt fortalt, stod hun mye med hånden over våpenet. Det fører jo øynene dit, sier Lona, som la ut en sladdet versjon av datterens bilde på Twitter mandag.

Også niende klasse fikk besøk av politiet. Elin Hege Lona peker på at skolen har elever med flyktningbakgrunn og mener de burde vært spart for en slik opplevelse.

Datteren Tia sier hun i klasserommet begynte å tenke på situasjoner hvor politiets maktbruk har kommet i fokus.

– I fjor høst var jeg med på demonstrasjonen mot Sian i Bergen, hvor politiet sprayet ungdommer med tåregass. Tankene mine gikk dit. Men jeg tenkte aldri at hun kom til å bruke våpenet, det var bare en veldig følelse av ubehag.

Rektor: – Ikke hørt noe negativt

Rektor på Osterøy ungdomsskule, Hjørdis Østerbø, sier hun ikke har fått høre noe negativt etter politibesøket i 9. og 10. klasse i forrige uke. Hun er derfor svært overrasket over kritikken.

– Vi har samarbeidet med politiet i over 30 år om kriminalitetsforebyggende arbeid, og vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger. Tvert imot, sier Østerbø.

Rektoren forteller at politiets bevæpning ikke var tema før skolebesøket.

– Reagerte du selv da du fikk vite at politikvinnen hadde meg seg våpen i klasserommet?

– Nei, egentlig ikke. Jeg kan forstå at enkelte elever kan ha reagert negativt. Men jeg tror på politikvinnen når hun sier at våpenet ikke var ladd, sier Østerbø.

Politiet tar selvkritikk

Driftenhetsleder for Hordaland i Vest politidistrikt, Jan Ludvik Fosse, uttrykker stor forståelse for at elever syntes det var ubehagelig å ha et våpen inne i klasserommet under politibesøket.

– Vi har en politimesterordre på bevæpning. Men når vi går inn på skoler i forbindelse med forebyggende arbeid, da skal vi normalt legge våpenet fra oss og melde fra til operasjonssentralen. Her har det skjedd en glipp. Det beklager vi og vi er lei oss for det som har skjedd, sier Fosse til NRK.

Politimannen sier han er glad for tilbakemeldingen.

– Det er bra at folk sier fra når de reagerer på noe. Alle kan gjøre feil og dette lærer vi av, sier Fosse.