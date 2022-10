Politihelikopter observert over Bergen

I morgentimene onsdag dro et helikopter fra Sola til Bergen. Helikopteret sirkulerte over Bergen lufthavn etter at de første meldingene om dronene kom. Helikopteret har også flydd over Kollsnes, viser kart fra ADS-B Exchange. Vest politidistrikt opplyser om at helikopteret er satt inn i område i forbindelse med beredskapssituasjonen knyttet til droneobservasjonene.