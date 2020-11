Politietterforskeren snek seg inn bakdøren for å hjelpe Reidar Osen

– Det har vært meg og han aleine, føles det som. Saken har tatt all min tid i fire år, sier politietterforsker Kenneth Berg om bortføringen av Reidar Osen.

Saken han snakker om handler om kunsthandler og millionær Reidar Osen. I desember 2015 ble han brutalt overfalt av ukjente, maskerte menn, like ved galleriet sitt i Bergen sentrum.

Med strips om hendene og pistol i munnen ble Osen kjørt rundt i timevis, og krevd for millioner av kroner for slippe fri.

Osen kom seg løs, men etterforskningen har tatt lang tid.

Kenneth Berg var hovedetterforskeren på saken. Han fikk beskjed om å legge bort saken, selv om den ikke formelt ble henlagt.

I smug fortsatte Berg likevel å jobbe med saken.

BORTFØRT: Reidar Osen ble bortført 9. desember 2015. Her i galleriet sitt, Galleri Nygaten i Bergen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Gikk inn bakdøren

Galleriet Osen forlot den desemberdagen ligger rett over gaten for politihuset i Bergen. Voldsavsnittet har vinduer mot galleriet.

– I stedet for at han kom til politistasjonen, gikk jeg bort til han. Men jeg kunne ikke gå inn hoveddøren, det kunne jo alle på seksjonen vår se fra vinduet. Så jeg gikk inn bakdøren i ni måneder, sier Berg i NRK-podkasten Bortført i Bergen.

I smug fortsatte han å etterforske saken.

– Reidar Osen gir seg ikke, og jeg gir meg ikke. Denne saken skal vi finne ut av. Jeg skal gjøre det jeg må gjøre, sier Berg om hva han tenkte.

Reidar Osen-saken Ekspandér faktaboks På kvelden 9. desember 2015 ble gallerieier og millionær Reidar Osen bortført i Bergen sentrum.

Osen kom seg unna, men ingen er hittil straffet for ugjerningene.

Politiet har fått kritikk for etterforsknignen av saken. Politimannen Kenneth Berg varslet om dårlig etterforskning. I 2018 anmeldte han politimester Kaare Songstad for grov uforstand i tjenesten.

I 2019 ba statsadvokat Ellen Cathrine Greve om ny etterforskning av saken.

Først det året så politiet saken i sammenheng med en annen kidnappingssak i Bergen samme år. Drøyt ni måneder tidligere ble Petter Slengesol bortført av maskerte menn.

DNA fra begge sakene knytter en polakk til begge sakene. Han ble pågrepet i 2019.

I november skal saken opp for Bergen tingrett. To menn er tiltalt for grovt ran av Osen og Slengesol.

Ble varsler

Osen kjente igjen en av stemmene til mennene som bortførte han. Denne stemmen skal ha tilhørt en kompis av en tidligere leieboer av Osen.

Da Berg etterforsket saken alene, skaffet han tillatelse til å starte avlytting av den mistenkte.

Saken kom ikke videre av den grunn. Etter hvert synes Berg at saken ble så dårlig prioritert av politiet i Bergen, at han varslet.

Da opplevde han enda mer motgang, forteller Berg.

– Å varsle gjør man bare én gang. På folk virker varsling som en slags sykdom, ingen vet hvordan de skulle snakke med meg om det. Jeg opplevde at folk gikk rundt meg, ikke ville bli sett med meg, og kanskje tenkte de at det ikke var bra for deres karrierer å bli sett med meg, sier Berg.

FEIL MANN?: Petter Slengesol hadde forut for bortføringen kjøpt en bil av en av Bergens rikeste personer. Han tror de kriminelle tok feil person. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Lignende sak i samme by

Onsdag starter rettssaken Berg har kjempet for i fem år.

Gjennombruddet ble et DNA-treff som samstemte spor fra Reidar Osen sine klær og en annen, uoppklart bortføringssak i Bergen.

Bare ni måneder før overfallet av Osen opplevde nemlig den da 28 år gamle Petter Slengesol en lignende situasjon som Osen.

Slengesol var ingen millionær, men hadde nettopp kjøpt en bil av en av Bergens rikeste personer. Han mener at de kriminelle må ha tatt feil av ham og den han kjøpte bil av.

– Jeg prøvde å skrike at jeg er feil mann, sier Slengesol når han forteller om overfallet.

Slengesol kom seg løs. Politiet etterforsket saken, men ingen ble tatt. I desember ser han på fjernsynet Reidar Osen liggende på sykesengen og fortelle om en veldig lignende historie.

Slengesol synes de to hendelsene var så like at han selv ikke tok kontakt med politiet.

– Jeg tok det som en selvfølge at politiet skulle koble sakene sammen, sier Slengesol.

Det skjedde aldri.

Gjennombrudd

Saken nådde aldri mediene, slik Osen-saken gjorde, og i 2016 ble saken hans henlagt.

ANGREPET: Petter Slengesol etter angrepet i 2015. To polske menn er tiltalt for grovt ran av Osen og Slengesol. Foto: Privat

I 2019 ble en ny etterforskningsgruppe satt på Osen-saken. For tredje gang skulle den etterforskes, etter at statsadvokaten hadde sett på saken på ny.

Denne gangen sendte politiet inn DNA fra Osen-saken, og fikk treff på Slengesols sak.

Når de så sender DNA-en til Interpol, får de treff på en polsk mann. Etter hvert leder etterforskningen til en tiltale for grovt ran mot to polske menn, en 36-åring og en 32-åring.

DNA-sporene pekte altså ikke mot Romania, slik Osen mistenkte. Likevel mener han og politietterforsker Berg mener at etterforskningen kunne gått raskere dersom politiet hadde gjort en bedre jobb med DNA-sporene.

– Vi kan ikke forlange at Osen visste hvem det var. Han hadde hatt sine antakelser, men hadde vi gjort de rette etterforskningsskrittene i innledningen hadde etterforskeren staket ut en annen kurs. Kanskje det rumenske sporet ikke var interessant likevel, sier Berg.

Nekter straffskyld for ran av Osen

Det er satt av ni dager til saken i Bergen tingrett, som holdes i et hotell i Bergen sentrum.

36-åringen nekter straffskyld for ranet av Osen, men erkjenner delvis straffskyld for ranet av Slengesol. Det opplyser hans forklarer Kim Villanger, som ikke ønsker å kommentere mer før rettssaken starter.

Den polske 32-åringens advokat ønsker ikke si hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.