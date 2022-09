Dette er heile svaret politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har formidla til NRK på e-post via kommunikasjonseininga i distriktet:

– Denne saken har vært spesiell for Vest politidistrikt, særlig med tanke på all oppmerksomheten den har fått. Det er mange som har gjort et solid stykke politiarbeid i denne saken, både innledningsvis og i den nye etterforskningen som førte til gjennombrudd og at tre personer ble tiltalt og dømt. Det er derfor mange som fortjener honnør for sin innsats i saken.

Jeg har imidlertid ved flere anledninger erkjent at saken burde vært prioritert høyere. Osen-saken sammenfalt i med oppbyggingen av operasjon Dark Room som trakk mye ressurser i samme periode. Vi hadde derfor ikke kapasitet til å prioritere annerledes.

Vi er ikke uvant med at det oppstår uenighet internt i enkeltsaker og om politiledelsens prioriteringer. Saken er behandlet av politidistriktets varslingsgruppe og vurdert av Spesialenheten for politisaker uten at det er funnet grunn til å kritisere våre vurderinger. Vi har likevel erkjent at saken burde vært prioritert høyere.

Vi har ikke lest boken, men oppfatter av forhåndsomtalen at den bygger på én ansatts subjektive oppfatning. Mange har vært involvert i saken gjennom årene og det vil være ulike meninger om forfatternes versjon. Det er vid adgang for ansatte til å ytre seg kritisk om forhold på arbeidsplassen – også i bokform - men jeg forventer at dette foregår på en saklig og balansert måte der en tar hensyn til kollegaer, arbeidsmiljøet og de regler som gjelder for omtale av opplysninger i straffesaker.