Politiet: Virker som falskt nødrop

Politiet har kommet i kontakt med mannen som skal ha ropt på hjelp fra Skranevatnet, men det virker ikke som om han har vært i nød, opplyser operasjonsleder Eirik Loftesnes ved Vest politidistrikt.

– Vi ser alvorlig på at han har ropt på nødetatene, det har ført til at mange naboer har ringt oss. Vi vet ikke hva bakgrunnen er for at han ropte er og undersøker saken, sier han.