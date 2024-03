Politiet: Lokføreren vil bli avhørt i dag

Politiadvokat og påtaleansvarlig i politiet, Anja Mathiesen, opplyser til NRK at politiet har fått en avtale med lokføreren for godstoget som sporet av i Arna fredag kveld.

– Vi skal avhøre lokføreren av godstoget senere i dag, sier påtaleansvarlig Mathiesen.

Hun opplyser om at politiet nå er tilbake på ulykkesstedet sammen med Havarikommisjonen, hvor de leter etter informasjon som kan fastslå årsaken til hendelsen.

Sentralt i Havarikommisjonenens etterforskning, står spørsmålet om godstoget har kjørt på rødt lys.

– Det kan se ut som at godstoget har kjørt på rødt lys. Det skal da ha gått et nødanrop og en avledende veksler slo inn for å hindre toget i kjøre videre, sier avdelingsdirektør Ida Hogganvik i Statens Havarikommisjon til NRK.

Grøndahl understreker at Havarikommisjonen ikke vet på nåværende tidspunkt hvorfor lokføreren trolig har kjørt på rødt lys.