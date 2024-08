Politiet: – Ikke straffbare trusler

Påtalemyndigheten finner det ikke bevist at det er fremsatt straffbare trusler mot KrF-politiker Joel Ystebø og hans kone. Det skriver BA. Det var i forbindelse med en Brann-kamp i Nederland noen av supporterne skal ha ropt «Ystebø skal dø». Joel Ystebø sier til avisen at det for ham har vært viktig å få belyst hetsen og sjikanen folkevalgte blir utsatt for.