Politiet: – Har kontroll på mistenkte

Trusselsituasjonen på Ulset i Åsane er nå over. Politiet melder at de har fått kontroll på den mistenkte mannen og at det hele skjedde uten dramatikk. Mannen i 40-årene forskanset seg i et hus etter han skal ha truet og gått til angrep på representanter fra Namsmannen. Politiet rykket ut med væpnede styrker.