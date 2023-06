Politiet: – Får konsekvenser

Eieren av kattedyret som før helgen ble observert vandrende på Sørstrøno i Bjørnafjorden vil bli anmeldt. Det bekrefter fungerende politistasjonssjef Anne Lyssand overfor Os og Fusaposten.

– Lover og regler må følges og respekteres. Hvis ikke blir det jo fritt vilt, sier Lyssand til avisen.

Det er Miljødirektoratet som må anmelde saken før politiet kan gå i gang, noe Lyssand bekrefter kommer til å skje.

Kattedyret ble observert av flere personer i området Hagavik-Sørstrøno og skal ikke ha oppført seg aggressivt mot noen.

Eieren tok senere kontakt med lokalavisen Midtsiden og sa at dyret var trygt hjemme. Vedkommende bekreftet overfor avisen at dyret var av typen serval, et mellomstort kattedyr hjemmehørende i Afrika.

Servalens eier har ikke ønsket å snakke med NRK Vestland mandag.