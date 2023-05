Politiet: – Få rusa barn ut av sentrum

Etter å ha observert større samlingar med rusa mindreårige på Torgallmenningen i Bergen, oppmodar politiet no foreldre om å ta kontakt med barna sine og få dei heim.

– Det er for å unngå ordensforstyrringar seinare. Me vil ikkje har rusa mindreårige i sentrum no i kveld, seier operasjonsleiar Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt.

Det har tidlegare vore meldt om kring ti slagsmål i Bergen på nasjonaldagen. Ein mindreårig gut fekk slått ut tenner på Torgallmenningen ved 16-tida. To menn er køyrd i arresten onsdag ettermiddag.