Politiet vil fengsle to menn etter ran

Onsdag blir en 18-åring og en 24-åring fremstilt for varetektsfengsling etter to ran i Bergen mandag. Politiet kommer til å be om fire ukers varetekt for begge, skriver BT. En tredje mann er også siktet, men politiet mener det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle ham.