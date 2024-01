Politiet vil fengsle drapssiktet i Bergen i fire uker

Torsdag skal mannen som er siktet for drap på Melkeplassen i Bergen, fremstilles for varetektsfengsling. Politiet ber om fire uker fengsling, med brev- og besøksforbud, og to uker i full isolasjon på grunn av bevisforspillelsesfare.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap etter at en jevnaldrende mann ble funnet hardt skadet på en terrasse tirsdag. Siktede nekter straffskyld. Forsvarer Jørgen Riple sa onsdag at siktede kommer til å begjære seg løslatt.

Avdøde er av utenlandsk opprinnelse og hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Politiet har ikke funnet pårørende til avdøde i Norge, og har bedt Kripos om bistand til varsling av pårørende utenlands.