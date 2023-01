Politiet undersøker sprengingsuhellet ved Mulen

Onsdag ved 14-tida gjorde eit sprengingsuhell skade på både bilar og hus i området ved Mulen i Bergen. Påtaleansvarleg Torunn Strand fortel at politiet per no handsamar hendinga som ei undersøkingssak.

– Me har ikkje formelt starta ei etterforsking, men me har gjort innleiande undersøkingar.

Politiet har avhøyrt vitne og henta inn dokumentasjon. No skal dei vurdera om dei skal gå vidare med saka, eller om ho skal avsluttast som ei undersøkingssak.

Sprenginga vart gjort i samband med arbeid på den nye Varegghallen. Ingen personar blei skadde. Politiet har ikkje sperra av området, så arbeidet på staden held fram.