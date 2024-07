Politiet undersøker mogleg handgranat på Os

Ein bebuar i Os fann i går kveld noko som likna på ein udetonert handgranat frå andre verdskrig utføre huset sitt på Os.

– Gjenstanden er sikra, slik at ikkje uvedkommande skal komme borti eller ta på den. Men vi treng bistand for å få den fjerna, så vi har bedt Forsvaret om hjelp til det, seier operasjonsleder i politiet Steinar Hausvik til NRK.

Vest politidistrikt har sendt informasjon om gjenstanden vidare til den nasjonale bombegruppa i Oslo, og ventar på tilbakemelding derfrå om kva deira vurdering er.

Hausvik seier at gjenstanden ser gammal ut, og at det kan være ein håndgranat frå andre verdenskrig, men at dette ikkje er bekrefta enno.

Politiet har ikkje iverksatt umiddelbare tiltak utover å få gjenstanden fjerna og etter kvart vurdert av bombegruppa.

– Dette opplever vi relativt ofte, så det er ikkje særleg dramatisk, seier Hausvik.