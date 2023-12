Politiet tok bil frå rusa sjåfør

Ein rusa sjåfør fekk bilen han køyrde inndregen av politiet i Alversund måndag kveld, skriv BA. Det var rundt midnatt at dei stoppa bilen etter at politiet mistenkte ruskøyring.

Det var tredje gong på ei veke at bilen blei stoppa og alle tre gongene har bilen blitt køyrt av ein rusa sjåfør utan førarkort. Ei kvinne og ein mann i 30-åra sat i bilen. Kvinna er bileigar, medan mannen køyrde. Ingen av dei har førarkort. No vil politiet be påtalemyndigheitene om å beslaglegga bilen.