Ein mørk og våt kveld jobbar gatekunstnaren «Dr. AW» på ein betongmur på Danmarksplass i Bergen. Med sprayboksar, måling og fleire lag sjablongar blir eit bilete til. Eit bilete som har vist seg å provosera.

For det er ikkje første gong han set opp biletet av to politimenn som kyssar kvarandre.

Øydelagt med løysemiddel

Første gong var før pride i fjor sommar, men etter få dagar var biletet øydelagt med kraftige løysemiddel.

– Eg trur at nokon syns det er ukomfortabelt at tradisjonelt maskuline roller som politiet, blir blanda med noko som blir oppfatta som meir feminint eller skeivt, seier «dr. AW», som eigentleg heiter Aron Willems og faktisk er lege.

– 50 år etter at homofili blei avkriminalisert, finst det framleis negative haldningar. Det viser både øydelegginga av politibiletet og det som skjedde utanfor London Pub i Oslo i fjor.

«Dr. AW» heiter eigentleg Aron Willems og jobbar som lege. Her framfør politistasjonen i Fyllingsdalen, kor han ville setje opp kunstverket. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Ville setja opp biletet hos politiet

I kunsten sin er Aron oppteken av mangfald og kjærleik i ulike variantar. Og for han er det viktig at samfunnet tydeleg viser at skeive no er aksepterte.

Dermed kom ideen om å setja opp biletet av dei kyssande politimennene hos politiet sjølv.

Under ein regnbogefarga paraply står han utanfor inngangen til Fyllingsdalen politistasjon, der alle bergensarar som skal ha pass må gå.

– Innanfor døra her tenkte eg at biletet kunne sprayast på veggen. Det kunne vore eit sterkt signal om kva haldingar politiet har, seier Aron.

Dermed kontakta han politiet og tilbaud dei biletet, både til å ha på ein vegg og til bruk i materiell for haldningsskapande arbeid.

Aron Wells har no sett opp kunstverket ved bybanestoppet på Danmarksplass i Bergen i staden. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Politimeisteren: – Viktig motiv

Og politiet var ikkje direkte avvisande, sjølv om gatekunstnarar ofte opererer litt på kanten av loven. Men etter mange veker med diskusjonar og vurdering, kom det endelege svaret: Nei takk!

– Dette er eit viktig motiv, det er ein viktig bodskap, og me skulle gjerne nytta oss av slik kunst på politihuset, seier politimeister Kaare Songstad i Politidistrikt Vest.

– Men på grunn av reglar om gåver til politiet, nøytralitet og tillit til at me følgjer regelverka, må me takka nei denne gongen.

– Nøytralitet?

– Nøytralitet i den forstand at me skal behandla alle likt, det skal vera tillit til korleis politiet handterer denne typen tilbod.

For Aron kom ikkje avslaget direkte overraskande, men han vedgår at det var litt trist:

– Eg trur kanskje ikkje politiet er heilt modne for å visa kva haldningar som høyrer heime i 2023.

Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt seier biletet kan bli vurdert på nytt når det nye politihuset i Bergen ein gong blir ferdig og skal utsmykkast. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Manglande tillit frå skeive

I ei undersøking Politidirektoratet gjorde i fjor, kom det fram at ein av tre skeive har lågare tillit til politiet enn andre.

Gatekunstnar Aron hadde håpa at biletet hans hos politiet også kunne sendt eit signal til skeive og bidrege til å heva tilliten.

– Eg er litt skuffa. Eg håpar jo at me ein dag kjem dit at tilliten til politiet er lik, uansett legning, kjønn eller kvar det måtte vera. Men me har ein veg å gå.

Også politimeisteren meiner tillit blant skeive er eit viktig poeng.

– Eg trur biletet kunne hatt ein slik effekt. Derfor har me brukt ganske mykje tid på å vurdera om me faktisk kunne ta i mot dette biletet, seier Songstad.

Opnar for ny vurdering

Men politimeisteren vil ikkje stengja døra heilt.

– Når me skal byggja nytt politihus i Bergen, og skal i gang med utsmykking der, då vil me vurdera biletet på nytt.

Men når det nye politihuset skal byggjast, er det førebels ingen som veit.