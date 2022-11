Politiet stoppar bilistar på Osterøybrua

Politiet har ein patrulje på nordsida av Osterøybrua, der det er meldt om kraftige vindkast i dag. Ifølge operasjonsleiaren kan vinden vera farleg. – Patruljen melder at det er vanskeleg å stå oppreist og at det er vindkast på kring 25 m/s. Difor stoppar vi alle bilar med takboks og hengar frå å køyre over, fortel operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt.