Politiet stogga ruskøyrar på Stord

Ein mann i 40-åra vart like før klokka 18 stansa av politiet på E39 ved Heiane på Stord, etter at dei hadde fått melding om vinglete køyring. Mannen framstod påverka, og gav utslag for rus. Det er teke blodprøve av han, og han er anmeldt.