Tungt væpna politi er på staden i Gullvegen i Sveio, saman med ambulanse. Det er sperra av eit stort område.

Førebels har politiet ikkje funne skadde personar.

Fleire politibilar er samla ved eit hus langs vegen. NRK er på staden og har sett minst fem politibilar køyre forbi sperringane, mellom anna ein stor SUV og ein sivil politibil.

I 14-tida køyrde ein ambulanse opp mot staden der politibilane står.

Politiet ber folk halde seg unna området, men vurderer ikkje situasjonen som farleg for utanforståande.

POLITIBILAR: Fem-seks politibilar står i Gullvegen, i nærleiken av nokre hus. Foto: Thomas Halleland / NRK

Ikkje kontroll på tre personar

I ei pressemelding skriv politiet at dei har kontroll på to personar, men at situasjonen framleis er uavklart.

I tillegg skal tre andre personar vere inne i området politiet no er på.

– Vi jobbar med å få å kontroll på desse personane, samt eit betre situasjonsbilde. Politiet ber om forståing for at vi ikkje kan seie meir om hendinga nå, skriv operasjonsleiar Jøran Solheim i ei pressemelding.

Politiet seier til NRK at væpna politi står fleire stader.

Eit vitne Haugesunds avis har snakka med seier at han såg tungt væpna politi på veg heim.

– Dei sat ved autovernet og sikta ned mot eit område kor det ligg fleire bustader, seier vitnet til avisa.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 10.30.

VÆPNA: Politiet har rykka ut med store styrkar, mellom anna tungt væpna politifolk. Foto: Thomas Halleland / NRK