Politiet rykker ut etter aggressiv køyring

Politiet har fått melding om ein bil ved Dale i Vaksdal som har køyrd vinglete og aggressivt. Like etter kom det ein ny telefon om at same bil hadde vore i ein samanstøyt med eit anna køyretøy. Politiet er på veg. Det er ikkje meldt om personskade.