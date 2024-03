Politiet pågreip biltjuvar ved hjelp av sporingsapp

Politiet pågreip søndag to personar kort tid etter at dei utførte eit biltjuveri. Politiet fekk melding frå eigaren, som opplyste at personbilen hans var stelt frå arbeidsplassen. Gjerningspersonane har vore inne på arbeidsplassen hans og stelt bilnøklane. Eigaren følgde bilen via ein sporingsapp, og kunne sjå at den var ved Birkelundsbakken. Politiet rykte ut og stansa den. Det var to personar i bilen og dei vart pågripne utan dramatikk. Bileigaren har no fått tilbake bilen sin, opplyser politiet. Ein av dei pågripne bilførarane må ta blodprøve ettersom det er mistanke om alkohol.