Politiet oppretter mottak for de pårørende

Politiet skriver i en pressemelding at de oppretter et mottak for de som er berørt av helikopterstyrten.

– Politiets fokus nå er oppfølging av de seks på Haukeland og deres pårørende.

Vest politidistrikt har satt stab for å følge opp ulykken.

Redningsskøyten har begynt å finne vrakdeler. Kystvakten og flere helikoptre søker etter vrakdeler etter helikopterstyrten.