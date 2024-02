Politiet om helikopterstyrten: – Det er plukket opp overlevende

Seks personer var om bord i helikopteret som styrtet vest av Sotra onsdag kveld.

Fem personer ble først hentet opp av sjøen, og etter noe tid ble den sjette hentet opp.

– Det er plukket opp overlevende, sier Ivar Kvint i politiet.

Han vil ikke gå nærmere inn på helsetilstanden til de seks personene.

– Skadeomfanget på de involverte er litt avgjørende på hvordan og hvor vi etablerer et pårørendesenter. I dette tilfellet har operatøren av helikopteret vært i kontakt med dem som er berørt, slik at et pårørendesenter neppe blir etablert i dette tilfelle. Vi er i ferd med å opprette et telefonnummer for de pårørende, men det må vi komme tilbake til, sier Kvint.