Politiet mistenker blind vald – vil fengsle tre menn

Tre menn blir i dag framstilt for varetektsfenglsling, mistenkt for å ha utført grov vald mot to andre menn, gjennom slag og spark. Hendinga skal ifølge politiadvokat Kristin Davidsen ha skjedd fredag kveld, i Drotningsvik i Bergen. Politiet mistenker at valden skal ha skjedd uprovosert.

– Hendinga skjedde utandørs. Det ser ut som det kan ha skjedd uten foranledning, og har karakter av overfall, seier Davidsen.

Politiet ynskjer å varetektsfengsle mennene i fire veker for å hindre at dei øydelegg bevis, eller røymer landet.

Dei tre er svenske statsborgarar i tenåra og tidleg 20-åra, informerer Davidsen.