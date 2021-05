Politiet mener Patricks mor ble drept: – Håper ingen andre må oppleve dette

– Det har ikke sunket helt inn ennå. Vi må bare ta en dag av gangen, sier Patrick Normann (22).

I dag tok han et siste farvel med sin mor, Renate Strand Normann (42), som ble bisatt i Husnes kyrkje i Kvinnherad.

Familie og venner møtte fredag ettermiddag opp for å ta farvel i en fullsatt kirke. Smittevern gjorde at det ikke var plass til andre enn de rundt 60 personene som var invitert.

Normann forteller om en tung tid for den nærmeste familien.

– Det er trist, men det ble en veldig fin seremoni. En verdig avslutning.

Renate Strand Normann ble funnet død på en vei på Varaldsøy i Hardangerfjorden, torsdag for to uker siden. Politiet mistenkte tidlig drap, og pågrep en mann i 40-årene samme kveld.

BEGRAVES: Renate Strand Normann etterlater seg en voksen sønn. Her er hun avbildet under 17. mai-feiringen på Husnes i Kvinnherad i 2012. Foto: Privat

– Tiden har nesten stått stille

Normann etterlot seg også et barnebarn på halvannet år. Sønnen har bare gode ord om sin avdøde mor, og sier søstrene hennes fortalte historier om hennes barndom under seremonien.

– Hun var en sprudlende og glad dame. Jeg håper ingen andre familier må oppleve dette.

Ordfører i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold (Sp), var også til stede i bisettelsen. Han var en av de første på stedet samme kveld som Normann ble funnet død.

– Det var både en tung, men fin bisettelse. Det var fint å få være sammen med den nærmeste familien.

Myrvold forteller at det lille lokalsamfunnet på Varaldsøy fremdeles er preget av hendelsen.

– Tiden har nesten litt stille. Det er noe en bærer med seg en stund. Det er fint å kjenne på at en både kan gi litt slipp, og gi en siste hilsen i dag.

HUSNES KYRKJE: Renate Strand Normann ble i dag bisatt i Husnes kyrkje i Kvinnherad. Foto: Eli Bjelland / NRK

Venner har samlet inn over 91.000 kroner

Etter dødsfallet startet en venn av sønnen, Erlend Fredheim, en innsamlingsaksjon for de etterlatte.

– Vi ser hvor bra det er med et lite lokalsamfunn som har lyst til å støtte. Da vi sjekket i går, var det allerede samlet inn over 91.000 kroner, sier Fredheim.

Pengene skal blant annet gå til å betale bisettelsen. Dersom det blir noe til overs skal det gå til rus- og psykiatritjenesten i kommunen

– Jeg vil takke alle som har donert. Det er helt utrolig å se hvor mange som støtter og som bryr seg, sier Normann.

Politiet mistenker drap

En mann i 40-årene er siktet for drap og varetektsfengslet etter hendelsen. Han nekter straffskyld, og har forklart til politiet at han mener skadene skyldes et fall.

Politiet mener på sin side at skadene ikke er forenelige med et fall. Den foreløpige obduksjonsrapporten styrker mistanken om at Normann ble utsett for dødelig vold.

Normann bodde for seg selv på Varaldsøy de siste årene. Hun kommer opprinnelig fra en annen bygd i Kvinnherad.