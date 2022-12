Politiet løslater drapssiktet kvinne

Politiet løslater kvinnen i 40-årene som er siktet for drapsforsøk på ektemannen. Det forteller påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt til NRK. Drapsforsøket skal ha skjedd i løpet av helgen, og kvinnen ble pågrepet mandag kveld i en kommune i Nordhordland.



– Vi vurderer at det ikke er fare for gjentakelse. Hun er ilagt besøksforbud, som også gjelder eget hjem, opplyser Dahl-Michelsen.