Politiet legg vekk etterforsking etter gasseksplosjon

Sør-Vest Politidistrikt har lagt vekk etterforskinga etter ein kraftig gasseksplosjon ved Aker Solutions sitt verft på Stord i januar 2021. Det skriv Stord24. I alt 12 personar vart sendt til sjekk etter hendinga, som potensielt kunne ha fått eit langt alvorlegare utfall. Eksplosjonen var så kraftig at fleire kumlok flaug opp mot 60 meter opp i lufta. I etterkant av hendinga melde DSB verksemda til politiet. Men dei har no lagt vekk saka. Årsaka er at forholdet er forelda, og at politiet ikkje har hatt kapasitet, skriv nettstaden vidare.