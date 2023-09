Politiet i Sogn og Fjordane må nedbemanna

Politiet i Sogn og Fjordane må nedbemanne på grunn av ein «krevjande budsjettsituasjon». Det skriv Firda. Ifølge Dag Fiske, som er leiar for geografisk driftseining Sogn og Fjordane, kjem Sunnfjord dårlegast ut lokalt. Her er det for tida færre politifolk enn det som har vore gjennomsnittet dei siste to åra. Konsekvensen av førre politifolk går utover det førebyggande arbeidet, seier han til avisa. Også i resten av landet blir det kutta i politistillingar på grunn av stramme budsjett.