Politiet i dialog med kvinne

Politiet har vært i dialog med kvinnen, som ble funnet bevisstløs i et parkeringshus i Markeveien i Bergen i morges. Kvinnen ble kjørt til Haukeland universitetssjukehus, men er så langt ikke avhørt. Politiet gjøre flere typer undersøkelser for å få en oversikt over hva som har skjedd.