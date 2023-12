Politiet i Bergen utrygge etter skot

Politiet i heile Bergen politidistrikt er utrygge etter at politistasjonen i Åsane blei skoten på. Det seier fungerande leiar for politiet i Stor-Bergen, Lars Morten Lothe, til Bergensavisen. Framleis er det ingen mistenkte etter skytinga. Det var då tilsette kom på jobb torsdag, at dei oppdaga at nokon hadde skote på politistasjonen. – Politidirektoratet er i løpande dialog med Vest politidistrikt, PST og Kripos om det som har skjedd, seier Lothe.