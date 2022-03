Onsdag mistet en 21 år gammel fører av elsparkesykkel livet etter et sammenstøt med en bil i Rogaland.

Dette skjer samtidig som loven for elsparkesykler strammes inn.

Politiet i Oslo og Bergen vil ha et forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortauene.

– Det blir mer forutsigbart for de gående og enklere å håndheve for politiet. Det vil også være enklere for brukere av små elektriske kjøretøy å forholde seg til ett sett med regler uavhengig av alder, uttaler Vest politidistrikt i et høringsinnspill til innstrammingen av ny lov.

Frykter flere ulykker

Men både Utrykningspolitiet (UP) og politidirektoratet er kritiske til å jage førere av elsparkesykler vekk fra fortauet.

De frykter det vil føre til flere ulykker blant unge dersom elsparkesyklene må ut i veibanen.

Gjennomsnittsalderen på de som blir skadet i ulykker med elsparkesykler, er 30 år, ifølge tall fra Oslo legevakt.

Fakta om elsparkesykkel-skader Ekspandér faktaboks Fordeling kjønn: 43 prosent kvinner og 57 prosent menn Gjennomsnittsalder: 30 år Skadealvor: 63% lette skader (for eksempel milde hodetraumer, kuttskader og forstudede ankler)

28% moderate skader (for eksempel hjernerystelser og mindre bruddskader)

9% alvorlige skader (bruddskader som opereres og blødninger i hodet) (KIlde: Oslo skadelegevakt)

Vil sikre de gående

– Årsaken til at man ønsker små elektriske kjøretøy bort fra fortauet, er å ivareta sikkerheten for de gående, kommer det frem i høringsinnspillet til Oslo politidistrikt.

De ønsker altså i likhet med Vest politidistrikt å jage elsparkesyklister vekk fra fortauet.

Politiet mener førere av elsparkesykler ikke har klart å tilpasse seg gående på fortauet.

Uenigheten mellom politiet i de to byene og UP kommer tydelig frem i deres høringsutspill til strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

Høringen kommer etter Stortinget i juni vedtok loven om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Høringen omfatter følgende forhold: Ekspandér faktaboks Forslag om forbud mot bruk på fortau, Eventuelt for de over 16.

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, altså krav til ansvarsforsikring, med tre mulige alternativer.

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Høringen følger opp allerede besluttede endringer om: Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

Aldersgrense på minst 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn. Kilde: Regjeringen

Forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau er ett av fire punkter som nå vurderes for å stramme inn reglene.

Disse kommer i tillegg til vedtatte regler om blant annet promillegrense og aldersgrense. (se faktaboks)

Tier: – Vil kjøre i sykkelfeltet

Norgessjefen i elsparkesykkelutleieren Tier, Morten Askeland, mener det ikke gir mening å innføre et nasjonalt forbud.

– Det vil være uhensiktsmessig gitt hvordan byene ser ut utenfor ring tre. I Namsos for eksempel, kan man ikke bare dytte ungdommer på 15–16 ut på en riksvei med 80-sone. Her tror jeg vi flytter problemene, sier han.

Løsningen er å satse mer på sykkelvei, mener Askeland:

– Det vil være bedre med mer beskyttet infrastruktur for syklistene, sier han.

– Så du mener alle bør kjøre i sykkelfeltet?

– Elsparkesyklene går opp i 20 kilometer i timen og er ganske likestilt med sykler her. Jeg synes derfor sykkelveien er et naturlig sted å holde seg, sier Askeland.

MOT FORBUD: Norgessjefen i Tier, Morten Askeland, mener at et forbud mot å kjøre på fortau ikke gir mening. Foto: Espen Solli / Espen Solli

Frykter flere ulykker

Utrykningspolitiet (UP) mener også faren for flere ulykker i trafikken, bør vektes tyngst:

– Et slikt forbud kan føre til flere alvorlige ulykker i veibanen, og vil ikke være forenlig med trafikksikkerheten for barn og unge, skriver de i sitt innspill til innstrammingene.

Politidirektoratet skriver at de deler UPs bekymring, men at de likevel kan støtte et forbud for førere over 16 år.

Oslo-politiet mener dette er vanskelig å kontrollere, og vekter de gåendes sikkerhet.

– Vi har liten tro på at aldersgruppen 12–16 år har noen bedre forståelse eller vilje til å ivareta sikkerheten for de gående på en bedre måte, heller tvert imot, skriver de.