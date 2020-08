Politiet i Bergen advarte mot å avlyse fadderukeprogrammet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I natt fikk politiet inn 48 festklager, som er tredobling fra natten før Universitetet i Bergen (UiB) stanset kveldsarrangementer i fadderuka.

Politiets klare oppfordring var at det er bedre å holde fadderbarna samlet på kveldstid.

Det opplyste politiet til Bergen kommune, som igjen formidlet deres innstilling til Universitetet i Bergen (UiB).

– Vi opplever fadderukekonseptet som et risikoreduserende tiltak både når det gjelder utsatthet for lovbrudd, ordensforstyrrelser og smittevern i år, sier Morten Ørn, driftsleder for politiet i Bergen.

Mener fadderuka reduserer risiko

Han sier kveldsarrangementer i fadderuka er tryggere for studentene og samfunnet generelt.

– Jeg synes det er viktig å skille mellom studiestart og fadderuka. For politiet er det studiestart, og den fortellingen studentene har om studiestart som skaper forventninger der alkohol har en kjempedominerende plass. Det er det som gir utfordringer.

Politiet vurderer fadderuka som et godt tiltak.

TRAVEL NATT: Politiet i Bergen har opplevd en tredobling i antall klager på fest og støy. Morten Ørn, leder i politiet i Bergen, sier rådet var ikke å avlyse fadderarrangement. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Fadderuka har et konsept som gjør at det er en voksen i rommet i form av fadder. Det er arrangementer med god orden, og det har vi sett gjennom flere år. Jo mer du reduserer fadderaktiviteten, jo mer åpner du opp for private initiativ, sier han.

– Moralsk panikktilstand

Han er ikke uenig i avgjørelsen til UiB, fordi han forstår at universitetet vil skjerme fadderne mot presset.

– Jeg synes det er synd på fadderne som har kastet inn håndkle. Jeg opplever at det ufortjent har vært en moralsk panikktilstand knyttet til fadderuka. Det er studentstart som er utfordringen, og ikke fadderuken. Fadderne har gjort en kjempejobb, sier han og fortsetter med:

– Moralsk panikk er opptakten til uforholdsmessige tiltak som skaper store kontrollproblemer og skader, sier han.

Viserektor Oddrun Samdal svarer lenger nede i saken.

Festing generelt et problem

Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen kommune, fikk innstillingen fra politiet.

Han mener også at det er et høyt alkoholinntak generelt som er problemet. Han mener arrangementene som har vært holdt i regi av fadderuken, har gått mye bedre siden tirsdag både når det gjelder støy og smittevern.

– Mitt budskap i går, og det er det samme og kanskje forsterket i dag, er at det er festingen og høye alkoholinntaket som er utfordringen. Det er ikke bare studentene. Dette skjer også i båtene ute i Vågen hos vanlige bergensere som ikke tar hensyn til at vi er i en pandemi, sier han.

Valhammer frykter smittesituasjonen er i et «knekkpunkt» der det enten kan gå bra eller dårlig. Onsdag meldte Bergen kommune om et mulig smittetilfelle ved et sykehjem

– Tilbakemeldingen har vært at de organiserte aktivitetene i fadderuka fungerer veldig bra smittevernmessig, men også når det gjelder bråk og lyd. Men det er på de private festene og det som skjer i bybildet etterpå, som er utfordringen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) mener arrangementene som har vært holdt i regi av fadderuken, har gått mye bedre siden tirsdag både når det gjelder støy og smittevern. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– Riktig beslutning

UiB-viserektoren bekrefter at det var hvordan fadderne opplevde belastningen som var grunnlaget til avgjørelsen om å avlyse.

– Vi har i vårt arbeid vært opptatt av å følge både kommunens råd og anbefalinger. Når vi likevel valgte å avlyse var det fordi vi erfarte og opplevde at belastningen på fadderorganisasjonen og fadderne som sto med ansvaret med å følge opp smittevern, blei for stor, sier viserektor Oddrun Samdal.

OPPFORDRER TIL SMITTEVERN: Viserektor Oddrun Samdal sier universitet oppfordrer studentene til smitteverntiltak også på kveldstid gjennom en SMS. Foto: Ragnar Tjøstheim

Hun sier medieoppmerksomheten rundt tette studentarrangementer var blant årsakene.

– Setter dere faddernes opplevelse av belastningen fremfor smittevernhensyn?

– Vi har lagt til grunn studentenes belastning, og synes det var riktig. Vi kan ikke pålegge fadderne et så stort samfunnsansvar som de ble sittende med. Vi mener vi fortsatt ivaretar smittevern gjennom våre opplegg, og nå er den nasjonal oppfordring som alle må følge, sier hun.

UiB oppfordrer studentene til god håndhygiene og å holde avstand også på kveldstid, ifølge viserektoren.

– Vi har sendt ut SMS til alle de nye studentene, så har vi vektlagt dette ikke bare når de er på campus, men i all sin atferd. Så vi jobber for å stimulere til smitteverntiltak selv om strukturen rundt kveldsarrangementet i regi av fadderne ikke lenger er til stedet, sier hun.