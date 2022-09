Politiet henlegger saken etter at gutt (6) druknet

Politiet har henlagt saken etter ulykken i Kyrkjevatnet på Tysnes hvor en seksåring omkom, melder BT. Det var Oliver Nordøy-Økland (6) fra Tysnes som døde i ulykken i juni. – Dette var en ulykke, og politiet mener at ingen kan lastes for det som skjedde, sier Terje Sperrevik, sjef for politiet i Tysnes, Kvam og Fusa, til avisen.