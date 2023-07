Politiet har opprettet sak mot festival på Frotveit

Politiet har opprettet sak mot festivalen The Western Edge på Frotveit. Det skriver BT. Årsaken er at politiet mener festivalen er søknadspliktig.

– Jeg kan bekrefte at det har blitt skrevet en anmeldelse på grunnlag av det som skjedde i helgen. Anmeldelsen vil undersøkes videre, sier stasjonssjef i Bergen sør Ronny Øvrebotten til NRK.

En stor leteaksjon etter en 27 år gammel mann ble satt i gang under nedriggingen av festivalen. Leteaksjonen ble avsluttet da det kom frem at mannen hadde forlatt Bergen via offentlig transport.