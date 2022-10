Politiet har kontroll på trusselsituasjon

Like etter klokken 16, opplyser politiet at de har kontroll på trusselsituasjonen i Norheimsund. Ingen skal ha blitt skadet. Personen som utløste trusselsituasjonen er sendt til legevakten for sjekk med ambulanse, opplyser operasjonsleder Jørgen Ommedal ved Vest politidistrikt.