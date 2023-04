Politiet har kontroll på blottar i Bergen

Politiet har kontroll på ein mann som har blotta seg, skriv BT. Han vart teken utanfor Bunnpris i Nygårdsgaten. Han har blotta seg for to kvinner, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt til avisa. Politiet har fått to meldingar frå kvinnene som vart utsett for han.