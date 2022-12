Politiet har beslaglagt skytevåpen

To av de siktede etter hendelsen i Hollendergaten i Bergen natt til onsdag, har skuddskader. De to får fortsatt behandling på Haukeland universitetssjukehus. Ingen er alvorlig skadd. De to andre sitter i arresten. Siktelsen for de fire er oppjustert til grov kroppsskade eller medvirkning til grov kroppsskade. Politiet har tatt beslag i et skytevåpen, opplyser politiet i en pressemelding.