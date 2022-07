Politiet har avhøyrt sjåføren etter dødsulykka i Øygarden

Føraren av bilen som køyrde på ein tolv år gamal gut i Øygarden i juni i år har no forklart seg til politiet. Det skriv BA. Guten gjekk av skulebussen og kryssa vegen då han vart påkøyrd og døyde på staden. Føraren i 30-åra har fått tilbake førarkortet, men er framleis sikta. Det skal ikkje vera mistanke om at føraren har køyrt for fort. På grunn av menneskelege omsyn fekk ikkje politiet avhøyrt føraren før fredag førre veke, skriv BA.