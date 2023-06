Politiet Greenpeace-aksjonister utgjør ikke akutt fare

Politiet har i dag besøkt aksjonistene fra Greenpeace som ligger med en seilbåt langs MT «Bothnia» på Mongstad.

Politiet vurderer det slik at det per nå ikke er fare for liv, helse eller akutt forurensing.

– Politiet foretar seg ikke ytterligere før eventuell anmodning fra grunneier, eller det skulle oppstå en akutt situasjon som fordrer hurtig operative tiltak, skriver operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt i en pressemelding.