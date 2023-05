Politiet før gullfesten: – Forventar god stemning

Politiet fullrosa publikum etter fellesvisiningen av finalen på Torgallmenningen i går. Då var det drygt 4000 menneske til stades, anslo politiet. På grunn av finalen og ei markering i Bergen sentrum, var politiet utrusta meir enn vanleg.

I dag er det venta at langt fleire tar turen til Torgallmenningen. – Politiet er alltid førebudd og klare for å vera til stades med ressursar på det som måtte komma. I dag forventar me god stemning, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik.