Politiet ferdig på stedet

Politi og ambulanse ferdig på stedet etter at et barn ble påkjørt ved Grieghallen i Bergen. Det er indre skader på barnet, som er kjørt med ambulanse til Haukeland sjukehus for en sjekk. Politiet oppretter sak. Det er ikke gjort førerkortbeslag og ikke mistanke om rus.