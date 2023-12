Nav har avdekket at rundt 40 av deres brukere har fått endret bankkonto for utbetaling, slik at ytelser som pensjon og uføretrygd har blitt utbetalt til andre enn den som skal ha pengene.

Nå har de anmeldt saken til politiet.

Vest politidistrikt etterforsker saken, og en person med adresse i distriktet er siktet i saken.

Politiet tror at vedkommende er i utlandet. De utelukker ikke at flere personer er involvert.

Politiet er i dialog med Nav og ulike banker for å fryse pengene som er overført. De håper også å kunne betale tilbake penger som har havnet på feil konto.

Nav opplyser at det har vært svindel for over 1 million kroner.

Oppfordrer folk å sjekke bankkonto

Politi og Nav ber alle som tror de er rammet av svindelen om å sjekke på Nav.no at bankkonto for utbetaling er rett.

Det er lagt ut en advarsel på Navs nettsider hvor det også ligger tips til hvordan man kan avsløre svindelforsøk.

– Svindelforsøk over SMS og e-post er en økende trend. Det er veldig uheldig med slike kampanjer som har til hensikt å lure folk, og som kan gi store konsekvenser for den enkelte, skriver Nav.

Oppdaget tirsdag

Kvelden 12. desember oppdaget Nav at enkelte brukere ikke har fått sine utbetalinger fordi brukernes kontonummer er blitt endret.

Nav stanset da muligheten til å endre kontonummer.

– Vi tar saken på alvor og har forståelse for at det oppleves belastende for de berørte, sier Fålun.

Nav anbefaler brukere som vet at de er rammet om å snarlig ta kontakt med egen bank og å melde svindelen til politiet.

Folk som mistenker at de er rammet blir anbefalt om å logge inn på Nav og sjekke hvilket kontonummer man er registrert med som bruker.