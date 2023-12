Nav har avdekka at rundt 40 av brukarane deira har fått endra bankkonto for utbetaling, slik at ytingar som pensjon og uføretrygd har vorte utbetalt til andre enn den som skal ha pengane.

No har dei meldt saka til politiet.

Vest politidistrikt etterforskar saka, og ein person med adresse i distriktet er sikta.

Politiet trur at vedkommande er i utlandet. Dei ser ikkje bort frå at fleire personar er involverte.

Politiet er i dialog med Nav og ulike bankar for å fryse pengane som er overførte. Dei håpar også å kunna betale tilbake pengar som har hamna på feil konto.

Nav opplyser at det har vore svindel for over 1 million kroner.

– Vi er no kjend med at det er 40 som ikkje har fått ytingane sine. Dette gjeld hovudsakleg dei som tek imot pensjon, men også nokre med andre ytingar, seier Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav.

Oppdaga tysdag

Kvelden 12. desember oppdaga Nav at enkelte brukarar ikkje har fått utbetalingane sine fordi kontonummeret til brukarane hadde blitt endra.

– Då fekk vi ei mistanke om svindel og tok kontakt med digitaliseringsdirektoratet, seier Fålun.

Nav stansa då moglegheita til å endra kontonummer. Dei fann ut at mange av endringane kom frå same IP-adresse.

– No håper vi at alle som ikkje har fått utbetalt ytingane sine får dei før helga, seier Marianne Fålun i Nav.

– Vi tek saka på alvor og har forståing for at det opplevast belastande for dei råka, seier Fålun.

Nav råder brukarar som veit at dei er råka om å ta kontakt med eigen bank og å melde svindelen til politiet.

Nav har vore i kontakt med Finans Noreg og bankforbindelsane sine i dag.

Folk som mistenker at dei er råka blir råda til å logga inn på Nav og sjekke kva kontonummer ein er registrert med som brukar.

Hjelpetelefonen til Nav er stengd etter klokka 15. Ifølgje Nav er det mogleg å varsle på heimeside deira skriftleg.

– Vi trur vi har oversikt over mange av dei råka, men kan ikkje utelukke at det gjeld fleire og reknar med at nokre til vil dukke opp, seier Fålun.

Oppmodar folk å sjekke bankkonto

Politi og Nav ber alle som trur dei er råka av svindelen om å sjekke på Nav.no at bankkontonummeret for utbetaling er riktig.

Det er lagt ut ei åtvaring på Nav sine heimesider der det også ligg tips til korleis ein kan avsløre svindelforsøk.

Ein tipsar har fått denne tekstmeldinga nyleg. Nav sjølv seier at dei aldri ber om personnummer på tekstmelding. Vi veit ikkje om denne meldinga er knytt til saka.

– Svindelforsøk over SMS og e-post er ein aukande trend. Det er veldig uheldig med slike kampanjar som har til hensikt å lure folk, og som kan gi store konsekvensar for kvar enkelt, skriv Nav.

Nav sjølv seier at dei ikkje veit noko meir om svindelmetoden som er brukt i denne saka.