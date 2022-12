NRK sendte 7. desember dokumentaren «Massasjesalongene» om hallikvirksomhet og menneskehandel i norske thaimassasjesalonger.

Brennpunkt-dokumentaren viste at det selges sex ved et stort flertall av salongene. Rundt 300 kvinner reiser mellom minst 80 salonger i Norge. Det tyder på organisert virksomhet.

I flere tilfeller har mødre rekruttert sine døtre inn i bransjen.

Slik har vi jobbet - dette fant vi Ekspandér faktaboks Siden mars 2021 har NRK Brennpunkt kartlagt thaimassasjebransjen.

Hovedmetoden har vært å observere. Vi har fulgt aktiviteten i salongene fra gaten, vi har fulgt med på annonser på nettet, og vi har fulgt med på annen aktivitet i sosiale medier og nettfora.

Vi har ringt rundt 100 massasjesalonger for å sjekke hva de tilbyr. Vi har også filmet med skjult kamera inne i utvalgte salonger i Bergen.

Vi har samlet informasjon fra 1451 annonser fra Norges største sex- og eskortenettsted. Deriblant 13.716 bilder.

Vi har kartlagt alle firma som driver med thaimassasje i Brønnøysundregistrene. 851 firma totalt. Dette fant vi: Et stort flertall av massasjesalongene åpnet for å selge sex. I Bergen, der undersøkelsene har vært grundigst, fikk vi sextilbud fra 75% av salongene.

Mer enn 300 kvinner reiser mellom ulike steder i Norge for å tjene penger i massasjesalonger.

80 salonger spredt rundt i Norge har ulike sex-annonser knyttet til seg, og ser ut til å være bordeller for omreisende kvinner.

Vi har funnet flere tilfeller der døtre og mødre jobber sammen, eventuelt jobber i samme bransje, og selger sex.

Kirkens Bymisjon mener at kvinnene ofte ikke har hatt til hensikt å prostituere seg, men mangel på språk og samfunnsforståelse gjør at prostitusjon oppleves som eneste utvei til å overleve i Norge.

Politiet frykter at mange kvinner blir utnyttet i større eller mindre grad i massasjesalongene.

Frykter menneskehandel

– Det er bra at det rettes søkelys mot disse utfordringene. Opplysningene vil kunne bidra til et forbedret kunnskapsgrunnlag for politiet, sier seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet (POD) til NRK.

Han mener det som er blitt avdekket, er bekymringsfullt.

– POD kan imidlertid ikke svare konkret for hvordan situasjonen er i de enkelte politidistrikt. Dette må de enkelte politidistriktene svare for.

BEKYMRET: Seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet. Foto: Hanna Hiim Sindre / NRK

Politiet frykter at hallikvirksomheten i salongene kan skjule enda verre kriminalitet, for eksempel at kvinner selger sex under tvang. Samtlige politidistrikt har ansatte med spesialkunnskap om menneskehandel.

– Men i alle typer etterforskning der politiet må oppsøke kriminaliteten, kan man spørre seg om vi klarer å gjøre nok. Politidistriktene er utfordret på kapasitet, sier Løkenflaen.

En kompliserende faktor er kvinner som reiser, spesielt de som drar til og fra utlandet. 27 prosent av thaimassørene NRK Brennpunkt har identifisert, er svenske statsborgere. Andre er thailandske statsborgere, men har bodd i Sverige før de kom til Norge.

Styrte 13 salonger

Høsten 2021 aksjonerte svensk politi mot personer som sto bak 13 massasjesalonger i Göteborg-området. Hovedkvinnen ble dømt til tre år og tre måneders fengsel for grov hallikvirksomhet. En svensk, mannlig medhjelper fikk ett og et halvt års fengselsstraff.

Minst 57 kvinner jobbet i disse salongene. Flere av dem dro til Norge etter aksjonen, ifølge svensk politi. De antar at de nå jobber i norske massasjesalonger.

Politikommissær Kajsa Wahlberg i Stockholm ferdigstiller i disse dager en rapport om organisert prostitusjon i Norden.

– Det er omtrent 2000 thaimassasjesalonger i Sverige. Vi anslår at 80 prosent driver useriøst. Tallet kan nok være høyere. Ved pågripelser har vi fått høre: «Hvorfor tok dere akkurat oss? Alle driver jo med dette», sier Wahlberg til NRK.

Kjøper vesker og sko

Kvinnene som lever av å selge sex, er først og fremst drevet av å skaffe penger til seg selv og familien, ifølge Wahlberg. Mye sendes hjem til Thailand.

VIL SAMARBEIDE: Politikommissær Kajsa Wahlberg i svensk politi etterlyser tettere samarbeid med Norge. Foto: SVT

– Det kan være vanskelig å følge pengene. Samholdet er sterkt i thailandske familier. Det går penger dit, også til barn i Thailand som skal på skolen.

Noen ganger blir pengene brukt på eksklusive vesker, smykker og klokker som føres ut av landet.

– Vesker er en stor greie, sko også. De reiser ut med varene og selger dem i hjemlandet, forteller Wahlberg.

Svært mange kvinner har opparbeidet seg gjeld til andre kvinner i thaimiljøet, enten gjennom lån eller gambling.

Like problemer

Wahlberg ønsker et tettere samarbeid over grensene.

– Vi foreslår en dypere kartlegging. Det kan være bra å se på thaimassasjemiljøet i Norden under ett. Mange av de samme problemstillingene går igjen i de ulike landene.

Politidirektoratet i Norge vil se på mulige tiltak i samarbeid med politidistriktene. Og de samarbeider gjerne med svenskene.

– Menneskehandel er en samfunnsutfordring som politiet tar på alvor, og som politiet må jobbe sammen med andre aktører for å bekjempe, sier Løkenflaen.

Vet du noe om dette? Noen selger sex av fri vilje. Andre er utsatt for større eller mindre grad av tvang. Har du mistanke om at noen ufrivillig er involvert i sexsalg? Da vil vi gjerne høre fra deg. Er det noe annet vi bør vite om temaet, ta gjerne kontakt. Vi behandler alle tips konfidensielt. Mistenker du noe kriminelt, kan du også ringe politiet på 02800.